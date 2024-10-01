Песков: Путину как главнокомандующему напрямую докладывают о продвижении в Угледаре
Президент Владимир Путин регулярно получает прямую информацию от наших военных о продвижении в районе Угледара. Об этом сообщил журналистам 1 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вся страна следит за успехами ВС РФ в этом направлении.
«Что касается президента, то он как главнокомандующий, разумеется, регулярно получает непосредственно напрямую информацию от военных», — отметил представитель Кремля.
При этом Песков не стал отвечать на уточняющий вопрос о том, как Владимир Путин оценивает операцию ВС РФ в районе Угледара.
«Давайте не будем забегать вперед», — сказал пресс-секретарь президента.
Как уже рассказывал Life.ru, наши парни активно ведут бои за освобождение Угледара. Военные зашли в город и теперь стабильно продвигаются, оттесняя ВСУ.
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