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1 октября, 09:11

Песков: Путину как главнокомандующему напрямую докладывают о продвижении в Угледаре

Президент Владимир Путин регулярно получает прямую информацию от наших военных о продвижении в районе Угледара. Об этом сообщил журналистам 1 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, вся страна следит за успехами ВС РФ в этом направлении.

«Что касается президента, то он как главнокомандующий, разумеется, регулярно получает непосредственно напрямую информацию от военных», — отметил представитель Кремля.

При этом Песков не стал отвечать на уточняющий вопрос о том, как Владимир Путин оценивает операцию ВС РФ в районе Угледара.

«Давайте не будем забегать вперед», — сказал пресс-секретарь президента.

Сводки СВО: Чего ждут резервы боевиков на границе с Курском, два дня до сдачи Угледара, продвижение к Купянску, 1 октября
Сводки СВО: Чего ждут резервы боевиков на границе с Курском, два дня до сдачи Угледара, продвижение к Купянску, 1 октября

Как уже рассказывал Life.ru, наши парни активно ведут бои за освобождение Угледара. Военные зашли в город и теперь стабильно продвигаются, оттесняя ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock/ FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Александр Юнашев
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