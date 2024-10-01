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1 октября, 11:41

Глава МАГАТЭ Гросси проверит работу энергоблоков БелАЭС в Островцах

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал визит на БелАЭС в городе Островцы. В ходе поездки, которая состоится сегодня, он проверит исправности работы двух энергоблоков станции, рассказал глава агентства прессе после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Мы также обсудили дальнейшую программу моего визита, в частности, сегодня я планирую посетить Белорусскую АЭС в Островцах, убедиться в том, что оба энергоблока работают так, как они должны работать», — заявил Гросси.

Он добавил, что в МАГАТЭ понимают значение АЭС для белорусской экономики. Гросси отметил, что в агентстве были рады принимать прямое участие в строительстве станции и в работе по обеспечению её безопасности.

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Ранее Рафаэль Гросси заявил, что угроза реального применения ядерного оружия возрастёт, если число государств, у которых к нему есть доступ, возрастёт. По его словам, ядерные арсеналы у 15 или 20 стран будут гарантией мировой напряжённости.

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ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Юрий Лысенко
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