Глава МАГАТЭ Гросси проверит работу энергоблоков БелАЭС в Островцах

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал визит на БелАЭС в городе Островцы. В ходе поездки, которая состоится сегодня, он проверит исправности работы двух энергоблоков станции, рассказал глава агентства прессе после встречи с белорусским президентом Александром Лукашенко.

«Мы также обсудили дальнейшую программу моего визита, в частности, сегодня я планирую посетить Белорусскую АЭС в Островцах, убедиться в том, что оба энергоблока работают так, как они должны работать», — заявил Гросси.

Он добавил, что в МАГАТЭ понимают значение АЭС для белорусской экономики. Гросси отметил, что в агентстве были рады принимать прямое участие в строительстве станции и в работе по обеспечению её безопасности.