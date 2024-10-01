Генпрокуратура России подала в суд на СНБО, Нацбанк Украины и JPMorgan

По данным из картотеки арбитражных дел, иск поступил в суд 30 сентября, но ещё не был рассмотрен. Причины и предмет исковых требований не называются. Вместе с сообщением Генпрокуратуры поступило заявление об обеспечении иска, но его тоже пока не рассмотрели.