Генпрокуратура России подала в суд на СНБО, Нацбанк Украины и JPMorgan
Арбитражный суд Московской области оформил иск замгенпрокурора РФ к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» и банкам из США The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.
По данным из картотеки арбитражных дел, иск поступил в суд 30 сентября, но ещё не был рассмотрен. Причины и предмет исковых требований не называются. Вместе с сообщением Генпрокуратуры поступило заявление об обеспечении иска, но его тоже пока не рассмотрели.
Ранее в Гааге начался суд по иску Украины против РФ. Киев утверждает, что российские власти нарушили некоторые экологические стандарты при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов. Также изучалось влияние Москвы на сохранность археологических и исторических объектов в Чёрном море.
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