Генпрокуратура России подала в суд на СНБО, Нацбанк Украины и JPMorgan

Арбитражный суд Московской области оформил иск замгенпрокурора РФ к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Национальному банку Украины, госпредприятию «Национальный фонд инвестиций Украины» и банкам из США The Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank.