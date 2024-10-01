Суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы управления «К» ФСБ Фролову

На данный момент в отношении Фролова нет никаких приговоров, на нём не висят обвинения по какой-либо статье УК РФ. Отмена обвинительного приговора в апелляции состоялась только в отношении Фролова, уточнил адвокат. За ним сохранились военная пенсия, звание полковника запаса и награды.

Напомним, что в июне бывший замначальник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ сел за решётку на шесть лет. Его обвинили во взяточничестве. Фролов прикарманил себе более 87 миллионов рублей. Однако общая сумма, которая фигурирует в деле против Фролова и его подельников, значительно выше.