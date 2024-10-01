Суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы управления «К» ФСБ Фролову
В отношении бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ РФ Дмитрия Фролова отменили обвинительный приговор. Такое решение принял 2-й Западный окружной военный суд, рассказал адвокат Андрей Андрусенко.
«Суд апелляционной инстанции отменил обвинительный приговор в отношении Фролова и прекратил дело по основанию истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сообщил он ТАСС.
На данный момент в отношении Фролова нет никаких приговоров, на нём не висят обвинения по какой-либо статье УК РФ. Отмена обвинительного приговора в апелляции состоялась только в отношении Фролова, уточнил адвокат. За ним сохранились военная пенсия, звание полковника запаса и награды.
Напомним, что в июне бывший замначальник управления «К» службы экономической безопасности ФСБ сел за решётку на шесть лет. Его обвинили во взяточничестве. Фролов прикарманил себе более 87 миллионов рублей. Однако общая сумма, которая фигурирует в деле против Фролова и его подельников, значительно выше.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо