Суд дал 6 лет колонии отставному офицеру ФСБ за взятку и тут же освободил от наказания

Бывшего замначальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Такое решение вынес во вторник, 4 июня, Московский гарнизонный военный суд. Тем не менее от приговора Фролов освобождён — его прямо из зала суда отпустили в связи с отбытием наказания.

Сумма взяток, которую вменяли конкретно Фролову, по данным следствия, превышала 87 миллионов рублей. Однако общая сумма, которая фигурирует в деле против Фролова и его подельников, значительно выше. Вместе с ним фигурантами дела являются глава отдела ФСБ РФ Кирилл Черкалин и другой экс-сотрудник службы — Андрей Васильев. Их задержали в 2019 году. По данным СМИ, представителям спецслужбы удалось обогатиться благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных Центробанка и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении в общей сложности порядка 490 миллионов рублей.