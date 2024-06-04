Суд дал 6 лет колонии отставному офицеру ФСБ за взятку и тут же освободил от наказания
Военный суд дал 6 лет колонии экс-полковнику ФСБ Фролову по делу о взятках
Бывший заместитель начальника управления "К" службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России Дмитрий Фролов, обвиняемый в получении взятки. Обложка © Владимир Гердо / ТАСС
Бывшего замначальника управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Дмитрия Фролова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Такое решение вынес во вторник, 4 июня, Московский гарнизонный военный суд. Тем не менее от приговора Фролов освобождён — его прямо из зала суда отпустили в связи с отбытием наказания.
Сумма взяток, которую вменяли конкретно Фролову, по данным следствия, превышала 87 миллионов рублей. Однако общая сумма, которая фигурирует в деле против Фролова и его подельников, значительно выше. Вместе с ним фигурантами дела являются глава отдела ФСБ РФ Кирилл Черкалин и другой экс-сотрудник службы — Андрей Васильев. Их задержали в 2019 году. По данным СМИ, представителям спецслужбы удалось обогатиться благодаря продаже служебной информации, получаемой из поднадзорных Центробанка и Минфина, а также с помощью обнальных операций и взяток. Силовиков обвинили в хищении в общей сложности порядка 490 миллионов рублей.
А ранее Life.ru писал об арестах высокопоставленных чиновников Минобороны. Всё началось с заместителя главы ведомства Тимура Иванова, его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. За ним последовал главный кадровик министерства Юрий Кузнецов, которому вменяется незаконное обогащение — получение коттеджа в Краснодарском крае. Недавно был арестован бывший командующий 58-й армией Вооружённых сил РФ Иван Попов, его обвиняют в мошенничестве. А сегодня стало известно о том, что в рамках дела о коррупции задержали Вадима Шамарина. У Life.ru есть материал о предъявленных ему обвинениях.