В Саратове накрыли подпольный цех, где в грязи разливали тонны опасного сока

В Саратовской области пресечено незаконное производство фруктовых и ягодных соков, представляющих опасность для потребителей. Полиция изъяла около 2,5 тысяч бутылок готового продукта. Об этом в своём телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подпольное производство соков. Видео © Telegram / Ирина Волк

«Из производственных и складских помещений полицейские изъяли порядка 2,5 тысячи бутылок с готовой продукцией, пустую тару, оборудование и сырьё. Также оперативники обнаружили более тысячи бутылок, на которых незаконно нанесён чужой товарный знак. Предварительно установлено, что за время противоправной деятельности через саратовские рынки потребителям было реализовано около двух тонн небезопасной продукции», — написала Волк.

По данным МВД, нелегальное предприятие обустроили на складе на проспекте имени 50 лет Октября в Саратове. Продукцию производила коммерческая организация, которая официально имеет право на производство безалкогольных напитков. В ходе расследования выяснилось, что по своему качеству продукция была далека от требований технического регламента, что делает её употребление опасным для здоровья и жизни человека.

«В отношении руководителя предприятия расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ. Кроме того, сотрудниками полиции возбуждено административное производство о незаконном использовании средств индивидуализации товаров», — заключила представитель ведомства.