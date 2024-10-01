Раненый боец ВС РФ два дня наводил огонь на ВСУ под обстрелом в подорванном БТР

Российский разведчик с позывным Голливуд подорвался на мине в БТР, получил тяжёлые ранения и контузию, потерял возможность двигаться и два дня наводил огонь армии России по ВСУ из бронетранспортёра. Боец 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады выжил и рассказал, как всё было.

Всё началось с того, что БТР, в котором ехал Голливуд, угодил в засаду противника и подорвался на мине. После этого транспорт загорелся. Боец попробовал покинуть машину, но не смог из-за полученной при подрыве травмы позвоночника — у него двигалась только правая рука и голова. Его спасло то, что в этот момент прорвало шланги с антифризом, который потушил охватившее машину пламя. После этого военный отключился.

Пока Голливуд лежал без сознания, украинские военные осмотрели БТР и решили, что никто из экипажа не остался в живых. Очнувшись, наш боец осмотрел себя, увидел торчащий металлический осколок в боку и понял, что его радиостанция была разбита. Он подтянул поближе тело водителя, взял у него радиостанцию, собрал с её помощью рабочую и вышел на связь со своими.

«Начал пытаться корректировать от себя огонь по противнику. А там работал снайпер, пулемёт, АГС и автоматчики. Точно не мог сказать, где они сидят, но на слух и по часам, как учат в армии, примерно определяя откуда идёт стрельба, начал корректировать», — вспоминает военнослужащий.

Через некоторое время противник понял, где находится наводчик, тем более, что Голливуд передавал данные по открытой связи, а в качестве ориентира при наводке использовал свой БТР. Сначала прилетел дрон ВСУ со сбросом, взрывчатка отскочила от брони и взорвалась в стороне. Потом машину начал обстреливать снайпер, пытаясь пробить обшивку. На этом моменте российский боец понял, что уйти ему уже попросту не дадут, да и отказавшие ноги не позволят, и решил до последнего сообщать своим координаты. В итоге он просидел в БТР около двух суток, силы почти кончились. Группе эвакуации военный запретил себя спасать, так как это было слишком опасно, но его не послушали. ВСУ оттеснили через полутора суток боёв, тогда и удалось вытащить Голливуда из обездвиженного броневика, ставшего и укрытием, и смертельной западнёй.