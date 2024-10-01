В Кузбассе родителей надругавшихся над мальчиком подростков обязали выплатить компенсацию

Родители четверых подростков, которые надругались над десятилетним мальчиком в Мариинском районе Кузбасса, компенсируют пострадавшему моральный вред. Все решения вступили в законную силу, сообщает Управления судебного департамента города.

«Уголовное дело в отношении их было прекращено в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Однако в результате противоправных действий пострадавший имеет право на компенсацию морального вреда. Прокурор требовал взыскать с законных представителей подростков, совершивших противоправные действия, в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в общей сумме 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Таким образом, родителей 14-летнего мальчика обязали выплатить 300 тысяч рублей, 12-летнего — 300 000 рублей, другого 12-летнего — 250 тысяч. Представителей 15-летнего подростка, который снимал всё на камеру, обязали компенсировать моральный вред в размере 250 тысяч рублей.

Некоторые родители с решением суда не согласились и подали апелляции. Вышестоящие инстанции оставили первоначальное решение без изменений.

«В пользу подростка, пострадавшего от противоправных насильственных действий, постановлено взыскать в общей сумме более одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда», — говорится в решении суда.