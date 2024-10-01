В Мытищах школьница спаслась от похитителя, выпрыгнув из машины на ходу

В Мытищах неизвестный попытался увезти школьницу в неизвестном направлении. Девочка спаслась от похитителя, выпрыгнув из машины на большой скорости. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Всё случилось в начале сентября. На улице незнакомец предложил добросить 14-летнюю девочку до дома. Мама подростка рассказала, что дочь сначала отказалась, однако мужчина силой посадил её в машину. Через несколько минут школьница попросила её высадить, но тот просьбу проигнорировал. Девочка сильно испугалась, поэтому решила спасти свою жизнь, выпрыгнув и авто на ходу. В результате она получила множественные травмы, в том числе закрытый перелом лодыжки, перелом лучевой кости и множество порезов. Ей уже пришлось перенести операцию, и вскоре предстоит ещё одна.

Семья пострадавшей просит правоохранителей разобраться с ситуацией, ведь где-то на свободе ходит человек, который чуть не увёз незнакомого ребёнка в неизвестном направлении. По словам мамы школьницы, следователи к ним не приходили.