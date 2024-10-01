Пауэрлифтера придавило 390-килограммовой штангой на соревнованиях в Оренбурге
390-килограммовая штанга упала на тяжелоатлета в Оренбурге. Видео с инцидентом опубликовал на своей странице «Вконтакте» пауэрлифтер Андрей Палей.
В Оренбурге на спортсмена упала 390-килограммовая штанга. Видео © Вконтакте/ Андрей Палей
Всё произошло в рамках Лиги профессионального жима. На ней спортсмены из разных городов показывали свою «богатырскую» силу. Павел Шипулов из Тобольска решил взять вес в 390 килограммов. Штангу пауэрлифтер опустил, однако поднять снова не смог. К нему сразу поспешили на помощь присутствующие. К счастью, травм атлет не получил.
Ранее Life.ru сообщал, что одну из спортсменок чуть не придавило штангой во время молодёжного чемпионата мира по тяжёлой атлетике, который проходит в Леоне с 19 по 27 сентября. Из-за того, что организаторы не закрутили замок на грифе с одной стороны, могла пострадать участница из Польши Мартына Доленга.
Telegram / Оренбург