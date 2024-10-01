Госдума во втором чтении приняла закон против фиктивных браков с иностранцами

На пленарном заседании Госдумы во втором чтении был принят законопроект, устанавливающий новый минимальный срок нахождения в браке с гражданином РФ, необходимый для получения иностранцем разрешения на временное проживание (РВП) в упрощённом порядке. Теперь он составляет три года вместо прежних двух.

«Лишь после истечения этого минимального периода [3 года брака] можно будет претендовать на получение соответствующего разрешения вне квоты», — сказал председатель ГД Вячеслав Володин.

По словам Володина, если двое вступили в брак по любви, то трёхлетний срок не станет для них преградой, а лишь укрепит союз, проверив его временем. Он также добавил, что, по данным МВД, 2021 года было заключено более 4300 фиктивных браков, цель которых заключалась лишь в получении миграционного статуса.

Также предлагается установить, что ВНЖ по упрощённой процедуре будет выдаваться иностранным гражданам, имеющим постоянно проживающих в РФ детей с российским гражданством, если второй родитель тоже имеет таковое. Для этого в суде должен быть подтверждён факт их совместного проживания в стране в течение не менее трёх лет со дня подачи заявления на выдачу вида на жительство.