Облава силовиков из-за убийства прервала «девичник» в борделе в Петербурге

Петербургские силовики устроили облаву на квартиру-бордель в Приморском районе, после того, как некий недовольный заведением мужчина позвонил в полицию и обвинил одну из девушек в убийстве. «Сотрудницы» попытались убедить прибывших по вызову правоохранителей в том, что у одной из них состоялась помолвка и они собрались, чтобы её отметить, но получилось неубедительно, сообщает Mash на Мойке.

По сведениям телеграм-канала, вчера в полицию поступило заявление, будто женщина, оказывающая интим-услуги, убила своего клиента ножом неподалёку от станции метро «Пионерская». Полицейские приехали по вызову, но информация об поножовщине не подтвердилась, а вот присутствие сразу десяти девушек в возрасте от 18 до 32 лет в одной квартире силовиков заинтересовало.

Никак не ожидавшие полиции обитательницы стали рассказывать правоохранителям, что причина, по которой они здесь собрались в том, что одной из них сделал предложение возлюбленный и теперь они празднуют. Для убедительности этой истории дамы даже вызвонили своего адвоката.

Впрочем, поверить в их слова было сложно — квартира выглядела совсем не по-праздничному. Полицейские разбираются в деталях ситуации, на самую скандальную из «отмечавших девушек» составили административный протокол за хулиганство.