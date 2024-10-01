На Земле обнаружили древнее морское дно

Американские учёные нашли доказательства древнего морского дна. Специалисты из Мэрилендского университета обнаружили, что оно погрузилось вглубь Земли около 250 миллионов лет назад. Открытие опубликовали в журнале Science Advances.

В зоне перехода мантии на глубине 410-660 километров под земной поверхностью нашли необычный участок земли. Он представляет собой остатки древнего морского дна, погрузившегося в результате субдукции — процесса, при котором одна тектоническая плита переходит под другую.

Исследование провели с помощью метода сейсмической визуализации. Учёные смогли заглянуть в недра Земли, где нашли древнюю субдукционную плиту в зоне перехода мантии. По показателям выяснилось, что плиты движутся по мантии гораздо медленнее, чем ожидалось, а утолщение говорит о наличии более холодного материала. Также оказалось, что погруженные плиты могут сохранять свои следы в недрах планеты на протяжении миллионов лет.

Данное открытие позволяет предположить, что некоторые океанические плиты могут застревать на полпути вниз при их погружении в мантию. Учёные продолжат своё исследование других участков океанических плит. Это поможет глубже понять, как тектонические процессы формировали внутреннюю структуру Земли и как эти процессы влияют на современные геологические структуры.