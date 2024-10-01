На Земле обнаружили древнее морское дно
Science Advances: Древнее морское дно нашли учёные под Тихим океаном
Американские учёные нашли доказательства древнего морского дна. Специалисты из Мэрилендского университета обнаружили, что оно погрузилось вглубь Земли около 250 миллионов лет назад. Открытие опубликовали в журнале Science Advances.
В зоне перехода мантии на глубине 410-660 километров под земной поверхностью нашли необычный участок земли. Он представляет собой остатки древнего морского дна, погрузившегося в результате субдукции — процесса, при котором одна тектоническая плита переходит под другую.
Исследование провели с помощью метода сейсмической визуализации. Учёные смогли заглянуть в недра Земли, где нашли древнюю субдукционную плиту в зоне перехода мантии. По показателям выяснилось, что плиты движутся по мантии гораздо медленнее, чем ожидалось, а утолщение говорит о наличии более холодного материала. Также оказалось, что погруженные плиты могут сохранять свои следы в недрах планеты на протяжении миллионов лет.
Данное открытие позволяет предположить, что некоторые океанические плиты могут застревать на полпути вниз при их погружении в мантию. Учёные продолжат своё исследование других участков океанических плит. Это поможет глубже понять, как тектонические процессы формировали внутреннюю структуру Земли и как эти процессы влияют на современные геологические структуры.
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