Патрушев оценил ход работ по устранению загрязнений от «Усольехимпрома»

Под руководством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева прошло заседание межведомственной рабочей группы по обеспечению предупреждения и устранения загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-Сибирское. Об этом сообщили в пресс-службе депутата Государственной думы Марии Васильковой.

«За последние четыре года госкорпорация «Росатом» провела масштабную работу по рекультивации — огромный путь от сибирского Чернобыля до самой инвестиционно привлекательной площадки страны для целей развития химического комплекса. Параллельно с рекультивацией площадки мы ведём работу по её развитию — созданию Федерального центра химии (ФЦХ), основными задачами которого являются снижение зависимости от импорта в химическом комплексе страны и выпуск стратегически важной продукции мало- и среднетоннажной химии», — отметила член Комитета Государственной думы по промышленности и торговле, депутат фракции «Единая Россия» Мария Василькова.

Она подчеркнула, что в июле текущего года проект ФЦХ обсуждался на стратегической сессии по национальному проекту «Новые материалы и химия», которую возглавил Михаил Мишустин. В настоящее время ФЦХ рассматривается как образцовая площадка для реализации нацпроекта, а работа по его созданию осуществляется в рамках штаба, очередное заседание которого прошло в сентябре под председательством министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова, добавила Василькова.

Депутат отметила, что для реализации проекта необходимо преодолеть ряд барьеров, что возможно только при активном межведомственном сотрудничестве. По поручению Патрушева контракт с Федеральным экологическим оператором будет продлён для продолжения рекультивационных работ. Завершение этих мероприятий позволит ввести промышленную площадку в эксплуатацию.

«Впереди очень много работы, но именно сегодня мы шаг за шагом формируем лучшие практики по созданию новых производств и развитию городов технологического суверенитета, которые обеспечат достижение национальной цели «Технологическое лидерство», — подчеркнула Василькова.

Напомним, что в 2014 году комбинат «Усольехимпром» прекратил свою работу, что привело к заброшенности промышленной площадки и загрязнению окружающей среды на площади более 1,6 тысячи га, включая негативное воздействие на реку Ангару. 29 февраля 2024 года в своём Послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин дал указание завершить работы по рекультивации этой территории, начатые в 2020 году, и создать необходимую инфраструктуру для её дальнейшего развития.