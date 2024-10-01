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1 октября, 13:35

На муфтия Тюменской области Зинната Садыкова напал радикал с молотком и газом

Глава ДУМ по Тюменской области, муфтий Зиннат Садыков. Обложка © Сайт национально-культурной автономии татар Тюменской области

Глава ДУМ по Тюменской области, муфтий Зиннат Садыков. Обложка © Сайт национально-культурной автономии татар Тюменской области

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Тюменской области, муфтий Зиннат Сыдыков был атакован в собственном кабинете одним из посетителей. Мужчина оказался религиозным радикалом, при себе у него был молоток и слезоточивый газ, его задержали. О происшествии проинформировали в пресс-службе регионального ДУМ.

Нападение произошло 30 сентября. Один из посетителей зашёл к Садыкову якобы для того, чтобы обсудить вопросы работы духовного управления. Позже на допросе он рассказал, что собирался отомстить муфтию за членов радикальных псевдорелигиозных верований, которых ранее задержали в регионе.

«В административном здании Духовного управления мусульман Тюменской области посетитель совершил нападение на председателя ДУМ ТО, муфтия Зинната Садыкова, используя молоток и баллон со слезоточивым газом. На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан. Здоровью главы централизованной религиозной организации ничего не угрожает», — говорится в публикации управления.

Сотрудники ФСБ задержали 39 радикалов, склонявших подростков к насилию
Сотрудники ФСБ задержали 39 радикалов, склонявших подростков к насилию

Ранее Life.ru сообщал, о том как сотрудники ФСБ, полицейские и росгвардейцы задержали 15 радикалов-исламистов в Кабардино-Балкарской республике. В их отношении было возбуждено уголовное дело, фигурантов обвинили в распространении радикальной идеологии, кроме того, известно, что задержанные применяли физическое и психологическое насилие к тем, кто не разделял их взгляды.

Юрий Лысенко
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