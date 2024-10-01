На муфтия Тюменской области Зинната Садыкова напал радикал с молотком и газом

Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Тюменской области, муфтий Зиннат Сыдыков был атакован в собственном кабинете одним из посетителей. Мужчина оказался религиозным радикалом, при себе у него был молоток и слезоточивый газ, его задержали. О происшествии проинформировали в пресс-службе регионального ДУМ.

Нападение произошло 30 сентября. Один из посетителей зашёл к Садыкову якобы для того, чтобы обсудить вопросы работы духовного управления. Позже на допросе он рассказал, что собирался отомстить муфтию за членов радикальных псевдорелигиозных верований, которых ранее задержали в регионе.

«В административном здании Духовного управления мусульман Тюменской области посетитель совершил нападение на председателя ДУМ ТО, муфтия Зинната Садыкова, используя молоток и баллон со слезоточивым газом. На место происшествия приехала полиция и скорая помощь, злоумышленник задержан. Здоровью главы централизованной религиозной организации ничего не угрожает», — говорится в публикации управления.