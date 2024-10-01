Назван документ, без которого нельзя унаследовать миллионы от дальнего родственника. И это не паспорт

После получения паспорта в 14 лет многие россияне напрочь забывают о свидетельстве о рождении, порой даже теряют его или выкидывают. Однако оно может пригодиться и взрослому человеку, например, при вступлении в наследство. Об этом заявил RT доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов.

При вступлении в наследство в ряде случаев может потребоваться доказательство родственных связей с умершим человеком. В особенности если вы не прямые родственники, в частности, дети и внуки, а дальние. В такой ситуации выручит свидетельство о рождении.

«В случае отсутствия документа и невозможности определить степень родства на основании имеющихся документов придётся обращаться в суд, чтобы установить родственные связи. Для получения наследства за рубежом требуется предоставление легализованного свидетельства», — отметил специалист.

Кроме того, свидетельство о рождении необходимо при заключении брака в иностранных консульствах РФ за границей. Также его просят показать при получении вида на жительства, гражданства или разрешения на работу в другой стране. При оформлении нового паспорта в случае потери старого документ не нужен, но всё-таки лучше иметь его под рукой для подтверждения личности, добавил юрист. Если свидетельство о рождении утеряно или испорчено, надо обратиться в ЗАГС и оформить дубликат.