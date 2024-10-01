Мошенники разводят россиян под предлогом переустановки ЕМИАС Депздрав Москвы: Мошенники предлагают «помочь» с переустановкой приложения ЕМИАС 1 октября, 14:33 Мошенники. Обложка © freepik / rawpixel.com

В Москве телефонные мошенники стали получать доступ к личным данным граждан, представляясь работниками Единой медицинской информационно-аналитической системы и убеждая переустановить приложение ЕМИАС. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения столицы.

«Преступники обращаются к гражданам по телефону и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения «ЕМИАС. ИНФО», для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных», — отмечается в тексте.

Там подчёркивается, что официальные лица никогда не предлагают по телефону помочь с установкой каких бы то ни было приложений, тем более запрашивая коды и частные данные. Гражданам предложили обращаться в официальные офисы «Мои документы», если в этом есть необходимость.

Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать пенсионеров, представляясь работниками энергосбытовых компаний. Данная схема стала самой распространённой среди дистанционных аферистов. Они предлагают пожилым людям провести плановую замену электросчётчика.

Авторы Татьяна Миссуми