Мошенники разводят россиян под предлогом переустановки ЕМИАС
Депздрав Москвы: Мошенники предлагают «помочь» с переустановкой приложения ЕМИАС
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В Москве телефонные мошенники стали получать доступ к личным данным граждан, представляясь работниками Единой медицинской информационно-аналитической системы и убеждая переустановить приложение ЕМИАС. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения столицы.
«Преступники обращаются к гражданам по телефону и представляются сотрудниками Единой медицинской информационно-аналитической системы. Они предлагают помочь с установкой или обновлением приложения «ЕМИАС. ИНФО», для этого советуют скачать его, открыть направленный файл или назвать код, присланный в СМС, для подтверждения данных», — отмечается в тексте.
Там подчёркивается, что официальные лица никогда не предлагают по телефону помочь с установкой каких бы то ни было приложений, тем более запрашивая коды и частные данные. Гражданам предложили обращаться в официальные офисы «Мои документы», если в этом есть необходимость.
Ранее сообщалось, что мошенники начали обманывать пенсионеров, представляясь работниками энергосбытовых компаний. Данная схема стала самой распространённой среди дистанционных аферистов. Они предлагают пожилым людям провести плановую замену электросчётчика.