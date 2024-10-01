Путин поручил Цивилёву готовить энергосистему юга РФ к турсезону уже сейчас 1 октября, 14:45 Владимир Путин и Сергей Цивилёв. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Энергетическую инфраструктуру в южных регионах России начнут готовить к предстоящему летнему сезону уже сейчас на фоне того, что перебои со светом стали происходить там чаще обычного. Об этом стало известно после совещания президента РФ Владимира Путина с министром энергетики Сергеем Цивилёвым.

На встрече обсуждались вопросы развития энергетической системы и подготовки к зиме. Министр отметил, что в целом топливно-энергетический комплекс (ТЭК) хорошо справляется, но вызывают беспокойства отключения на юге страны. По словам Цивилёва, особо непростой ситуация была в пик туристического сезона, тем более что в этом году наблюдалась аномально жаркая погода.

В связи с этим Путин попросил Цивилёва начать готовиться к летнему сезону на юге страны уже сейчас, чтобы инфраструктура выдержала высокую нагрузку даже в сложных условиях.

Ранее сообщалось, что в рамках подготовки к летнему периоду власти запланировали обновление энергетической системы России. Обсуждение данного вопроса проводилось во время форума «Российская энергетическая неделя» в московском Манеже, где состоялось заседание комиссии Госсовета России «Энергетика».

Авторы Татьяна Миссуми