Мигранты «оккупировали» подмосковные квартиры пенсионерки без её ведома
Мигранты самовольно заняли две квартиры россиянки в подмосковном Быкове
Мигранты самовольно заняли две квартиры россиянки в подмосковной деревне Быково. Об этом сообщает телеканал «360».
По словам пенсионерки, она купила две квартиры в одном доме. Позже здание признали аварийным, поэтому женщина не спешила туда ехать. В прошлый раз она была там в 2023 году, а сейчас, решив проверить своё имущество, она напоролась на не очень приятный сюрприз — в её квартире проживали «постояльцы», которых она не заселяла.
«Приехала посмотреть — оказалось, двери взломаны, и живут какие-то непонятные люди», — заявила женщина.
По словам мигрантов, которые «оккупировали» квартиру, их впустила в дом некая «Юлия». Она сказала, что является собственником. По итогу пенсионерка обратилась к правоохранителям. Приезжие пообещали быстро съехать.
Ранее Life.ru сообщал, что московские следователи в рамках уголовного дела провели обыски в одном из хостелов на юго-западе столицы. Правоохранители нашли там 439 иностранцев. Было заведено уголовное дело по факту организации экстремистского сообщества (282-я статья УК РФ). Силовую поддержку при обыске оказывала Росгвардия.
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