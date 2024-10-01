Мигранты «оккупировали» подмосковные квартиры пенсионерки без её ведома

По словам пенсионерки, она купила две квартиры в одном доме. Позже здание признали аварийным, поэтому женщина не спешила туда ехать. В прошлый раз она была там в 2023 году, а сейчас, решив проверить своё имущество, она напоролась на не очень приятный сюрприз — в её квартире проживали «постояльцы», которых она не заселяла.