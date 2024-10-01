Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 19:51

«Кинуть тетрадку — не ударить кулаком по носу»: Дочь Марии Шукшиной рассказала об избиениях в детстве

Дочь Марии Шукшиной призналась, что звёздная мать избивала её до крови

Мария Шукшина и её дочь Анна Трегубенко, 2016 год. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Мария Шукшина и её дочь Анна Трегубенко, 2016 год. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной призналась в жестоких побоях, которые она терпела в детстве от матери. Анна Трегубенко рассказала, что мама избивала её до крови. Об этом стало известно из шоу «Звезды сошлись».

Отношения между артисткой и дочерью всегда были сложными и непростыми. Анна призналась, что начала заниматься бодибилдингом именно из-за жестокости матери.

«Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причём доходило до того, что она меня водила лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Настолько она меня била», — рассказала Трегубенко.

При этом своих сыновей Мария Шукшина обожала. По словам дочери, максимум, что делала актриса по отношению к мальчикам — кидала тетради. Также парни регулярно получали карманные деньги, пока Аня видела их только по праздникам.

«Их она вообще не била. Кинуть тетрадку — это не ударить кулаком по носу. Ещё, мне она никогда не давала деньги, только на день рождения», — добавила Трегубенко.

Дочь-бодибилдерша Шукшиной сфотографировалась в бикини и шокировала фанатов
Дочь-бодибилдерша Шукшиной сфотографировалась в бикини и шокировала фанатов

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Тюмени, которая жестко обращалась с малолетним ребёнком. Женщина морила малыша голодом, обзывала его и избивала. Помимо этого мальчик жил в антисанитарных условиях и даже не имел собственного спального места. Сейчас жительницу отправили в СИЗО. Ей грозит до семи лет тюрьмы.

Наталья Афонина
  • Новости
  • Мария Шукшина
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров