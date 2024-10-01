«Кинуть тетрадку — не ударить кулаком по носу»: Дочь Марии Шукшиной рассказала об избиениях в детстве

Дочь российской актрисы Марии Шукшиной призналась в жестоких побоях, которые она терпела в детстве от матери. Анна Трегубенко рассказала, что мама избивала её до крови. Об этом стало известно из шоу «Звезды сошлись».

Отношения между артисткой и дочерью всегда были сложными и непростыми. Анна призналась, что начала заниматься бодибилдингом именно из-за жестокости матери.

«Мама очень сильно меня била за уроки, вплоть до кровотечения из носа. Причём доходило до того, что она меня водила лечить к лору, потому что у меня не прекращалась кровь из носа. Настолько она меня била», — рассказала Трегубенко.

При этом своих сыновей Мария Шукшина обожала. По словам дочери, максимум, что делала актриса по отношению к мальчикам — кидала тетради. Также парни регулярно получали карманные деньги, пока Аня видела их только по праздникам.

«Их она вообще не била. Кинуть тетрадку — это не ударить кулаком по носу. Ещё, мне она никогда не давала деньги, только на день рождения», — добавила Трегубенко.