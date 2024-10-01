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1 октября, 19:24

«Так держать»: Пугачёва написала бывшему ухажёру и ввела подписчиков в заблуждение

Алла Пугачёва поздравила Владимира Кузьмина с 23-й годовщиной свадьбы

Алла Пугачёва и Владимир Кузьмин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Софья Сандурская

Алла Пугачёва и Владимир Кузьмин. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов, Софья Сандурская

Алла Пугачёва поздравила с 23-й годовщиной свадьбы своего коллегу по сцене, бывшего возлюбленного Владимира Кузьмина. Артистка оставила комментарий под новой фотографией певца в соцсетях.

Музыкант опубликовал фотографию со своей супругой Екатериной Трофимовой. Артист отметил, что у них всё хорошо и пожелал подписчикам того же. Свою лепту в отношения пары внесла и Пугачёва.

«Так держать!» — написала Примадонна.

В ответ Кузьмин поблагодарил Алла Борисовну и посоветовал беречь себя. Некоторые пользователи отметили тёплый диалог между экс-партнёрами. Кто-то же, наоборот, разглядел в ответе певца намёк на нынешнее положение Пугачевой и её «кочевую жизнь».

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Ранее Life.ru рассказывал о том, что нынешний супруг Аллы Пугачёвой не стал продавать столичную квартиру. Максим Галкин* не смог найти покупателя на своё жильё за 50 миллионов рублей. Данная квартира досталась артисту по наследству в 2005 году после смерти родителей. Площадь жилья составляет 103 квадратных метра.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Наталья Афонина
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