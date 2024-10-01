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1 октября, 15:32

МИД Украины опроверг вероятность территориальных уступок России

МИД Украины: Министр Сибига не обсуждал в Штатах территориальные уступки

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе переговоров с западными партнёрами в Нью-Йорке не выдвигал «компромиссные решения», предполагающие уступку территорий в обмен на гарантии безопасности. Об этом сообщил официальный представитель министерства Георгий Тихий.

«Ни на одной из встреч не было предложений, обсуждений и даже намёков на какие-либо территориальные компромиссы», — отметили в ведомстве, заявив, что информация западных СМИ по этому вопросу «просто недостоверна».

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Ранее СМИ писали, что у Киева больше нет сил противостоять России из-за истощения запасов и неподготовленности к зиме. Как сообщала испанская газета El País, в связи с этим Запад подталкивает Зеленского к переговорам. Журналисты отмечали, что усиливается внешнее давление на Киев по поводу диалога, в ходе которого украинская сторона будет вынуждена пойти «на болезненные уступки».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Александра Мышляева
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