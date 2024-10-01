МИД Украины опроверг вероятность территориальных уступок России

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе переговоров с западными партнёрами в Нью-Йорке не выдвигал «компромиссные решения», предполагающие уступку территорий в обмен на гарантии безопасности. Об этом сообщил официальный представитель министерства Георгий Тихий.

«Ни на одной из встреч не было предложений, обсуждений и даже намёков на какие-либо территориальные компромиссы», — отметили в ведомстве, заявив, что информация западных СМИ по этому вопросу «просто недостоверна».