Болтон испугался "разрушительных уступок" Путину на Украине при Трампе

Если Дональд Трамп сумеет одержать победу на предстоящих в выборах в США, то ему придётся пойти на "разрушительные" для Украины уступки России, поскольку у политика нет внятного плана по завершению конфликта. Об этом в интервью CNN заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

"Он [Трамп] понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведёт к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины. Это очень тёмный момент для Украины", — уверен Болтон.

Он счёл "безумием" планы Трампа по завершению конфликта на Украине и заявил, что США не из добрых побуждений помогают Киеву. По его словам, Штаты преследуют цели американской национальной безопасности, ценность которых не понимают ни Трамп, ни кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.