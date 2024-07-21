Болтон испугался "разрушительных уступок" Путину на Украине при Трампе
Болтон: Приверженность Трампа Путину заставит его идти на уступки для РФ
Если Дональд Трамп сумеет одержать победу на предстоящих в выборах в США, то ему придётся пойти на "разрушительные" для Украины уступки России, поскольку у политика нет внятного плана по завершению конфликта. Об этом в интервью CNN заявил бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
"Он [Трамп] понятия не имеет, как он собирается договориться о прекращении этой войны, за исключением, как я думаю, что его приверженность Владимиру Путину приведёт к уступкам российской стороне, которые будут разрушительными для Украины. Это очень тёмный момент для Украины", — уверен Болтон.
Он счёл "безумием" планы Трампа по завершению конфликта на Украине и заявил, что США не из добрых побуждений помогают Киеву. По его словам, Штаты преследуют цели американской национальной безопасности, ценность которых не понимают ни Трамп, ни кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс.
Жаль, что Болтон не пояснил, каким образом дела стран, находящихся по другую сторону океана, могут угрожать национальной безопасности США. К слову, ранее Джей Ди Вэнс высказал мнение, что Штаты и НАТО вообще не должны иметь никаких интересов на Украине, а сам украинский конфликт не несёт для альянса никакой опасности. Такого же мнения придерживается, видимо, Дональд Трамп, который заявил, что положит конец войне сразу после победы на выборах. По словам республиканца, он единственный, кто может предотвратить третью мировую.
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