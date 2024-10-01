Названы претенденты на премию футбольный «Джентльмен года»
Максименко и Тюкавин попали в список кандидатов на премию «Джентльмен года – 2024»
Один из претендентов на премию «Джентльмен года – 2024» Константин Тюкавин. Фото © premierliga.ru
Открыто голосование XXX, юбилейного сезона футбольной премии «Джентльмен года». Ежегодно она вручается игрокам, выступающим в РПЛ, не только за достижения на футбольном поле, но и за добрые поступки, а также джентльменское поведение за его пределами, пишет kp.ru.
На первом этапе проголосовать за лучшего игрока российской лиги могут болельщики. Голосование проходит до 20 октября на сайте «КП Спорт», в результате определится тройка претендентов на главный приз. Далее оценивать футболистов будут профессиональные члены жюри, в числе которых тренеры и другие специалисты.
«На торжественной церемонии, проходящей в конце года, победителю вручается главный символ премии «Джентльмен года» — сшитый на заказ смокинг», — отметили организаторы.
В этом году претендовать на старейшую премию российского футбола имени Фёдора Черенкова будут вратарь «Спартака» Александр Максименко, форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин, капитан «Зенита» Дуглас Сантос и другие игроки российских клубов.
Напомним, в прошлом году премию получил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Футболист победил в народном голосовании, а затем мнение болельщиков подтвердили 14 из 16 экспертов. Он опередил полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука и защитника «Факела» Игоря Калинина.