Названы претенденты на премию футбольный «Джентльмен года»

Открыто голосование XXX, юбилейного сезона футбольной премии «Джентльмен года». Ежегодно она вручается игрокам, выступающим в РПЛ, не только за достижения на футбольном поле, но и за добрые поступки, а также джентльменское поведение за его пределами, пишет kp.ru.

На первом этапе проголосовать за лучшего игрока российской лиги могут болельщики. Голосование проходит до 20 октября на сайте «КП Спорт», в результате определится тройка претендентов на главный приз. Далее оценивать футболистов будут профессиональные члены жюри, в числе которых тренеры и другие специалисты.

«На торжественной церемонии, проходящей в конце года, победителю вручается главный символ премии «Джентльмен года» — сшитый на заказ смокинг», — отметили организаторы.

В этом году претендовать на старейшую премию российского футбола имени Фёдора Черенкова будут вратарь «Спартака» Александр Максименко, форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин, капитан «Зенита» Дуглас Сантос и другие игроки российских клубов.