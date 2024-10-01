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1 октября, 15:50

Поклонники не узнали умершую звезду «Гарри Поттера» Мэгги Смит на последнем фото

Мэгги Смит не стало 27 сентября. Ей было 89 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/thisisbwright

Мэгги Смит не стало 27 сентября. Ей было 89 лет. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/thisisbwright

Британский таблоид Daily Mail опубликовал, по-видимому, последнее прижизненное фото Мэгги Смит. Актриса, завоевавшая народную любовь благодаря роли профессора Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, ушла из жизни несколько дней назад в возрасте 89 лет.

Судя по снимкам, всего за неделю до смерти актриса сидела на веранде одного из своих любимых лондонских ресторанов Lemonia в Примроуз-Хилл, где она была постоянной посетительницей. Мэгги Смит наслаждалась осенним солнцем и была в отличной форме. Звезде поттерианы даже не понадобились очки, чтобы изучить меню.

Одетая в свободную синюю рубашку и брюки, Мэгги Смит заказала рыбу с жареным картофелем, а потом увлечённо болтала со своей подругой за небольшим столиком на улице. По словам очевидцев, в какой-то момент «профессор Макгонагалл вошла в образ» и отчитала нескольких подростков, которые громко смеялись, слоняясь снаружи.

О смерти Мэгги Смит ранее высказался исполнитель главной роли фильмов о Гарри Поттере — Дэниел Рэдклифф. Он заявил, что актриса умела очаровывать и запугивать одновременно.

«Поднимите свои палочки»: «Ученики Хогвартса» скорбят по Мэгги Смит, сыгравшей Макгонагалл
«Поднимите свои палочки»: «Ученики Хогвартса» скорбят по Мэгги Смит, сыгравшей Макгонагалл
Алексей Берковиц
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