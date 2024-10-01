Всё ради кровопролития: Медведев предложил налогоплательщикам Запада подсчитать расходы на Украину

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западных налогоплательщиков посчитать, сколько пользы могли принести их деньги, если бы их не передали Киеву. Соответствующее предложение он опубликовал на личной странице в социальной сети X.

«Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причём одни только США направили 94 миллиарда долларов. Всё это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!» — написал Медведев.