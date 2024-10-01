Всё ради кровопролития: Медведев предложил налогоплательщикам Запада подсчитать расходы на Украину
Медведев призвал Запад подсчитать упущенную выгоду от переданных Киеву средств
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западных налогоплательщиков посчитать, сколько пользы могли принести их деньги, если бы их не передали Киеву. Соответствующее предложение он опубликовал на личной странице в социальной сети X.
«Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причём одни только США направили 94 миллиарда долларов. Всё это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!» — написал Медведев.
Ранее Дмитрий Медведев обрушился с критикой на Владимира Зеленского, который самым беспардонным образом вмешался во внутреннюю политику США, отправившись на военный завод в Пенсильвании, что несомненно являлось неприкрытым актом поддержки демократической партии. Свою речь зампред СБ РФ завершил цитатой из Евангелие.