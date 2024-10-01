Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 18:27

Всё ради кровопролития: Медведев предложил налогоплательщикам Запада подсчитать расходы на Украину

Медведев призвал Запад подсчитать упущенную выгоду от переданных Киеву средств

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал западных налогоплательщиков посчитать, сколько пользы могли принести их деньги, если бы их не передали Киеву. Соответствующее предложение он опубликовал на личной странице в социальной сети X.

«Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причём одни только США направили 94 миллиарда долларов. Всё это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!» — написал Медведев.

Чем смешнее государство, тем выше гонор: Медведев ответил на заявление Эстонии об ударе по России
Чем смешнее государство, тем выше гонор: Медведев ответил на заявление Эстонии об ударе по России

Ранее Дмитрий Медведев обрушился с критикой на Владимира Зеленского, который самым беспардонным образом вмешался во внутреннюю политику США, отправившись на военный завод в Пенсильвании, что несомненно являлось неприкрытым актом поддержки демократической партии. Свою речь зампред СБ РФ завершил цитатой из Евангелие.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Медведев
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров