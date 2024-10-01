Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 19:19

В Чебоксарах 12-летняя школьница сломала статуэтку чувашской Красавицы Плаги

Отломанная статуэтка красавицы Плаги с набережной в Чебоксарах. Обложка © VK / Чувашские говоруньи

Отломанная статуэтка красавицы Плаги с набережной в Чебоксарах. Обложка © VK / Чувашские говоруньи

В Чебоксарах школьница отломала статуэтку чувашской красавицы от пьедестала на Московской набережной. Полицейские установили личность девочки, её родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД столицы республики.

«По результатам проведённой проверки сотрудники четвёртого городского отдела полиции установили, что статуэтку сломала 12-летняя школьница. В отношении её родителей инспекторы по делам несовершеннолетних составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)»,проинформировали в ведомстве.

Статуэтку отправили в Санкт-Петербург для реставрации. Фигурку восстановят и вернут на свой пьедестал на набережной.

Шесть небольших статуэток персонажей чувашского эпоса установили к 555-летию Чебоксар в середине сентябре. Прошло всего несколько дней и скульптура красавицы Плаги оказалась сломана. Плаги — главная героиня народной сказки о девушке, которая до свадьбы проводила всё своё время, глядя на собственное отражение в зеркале, но, выйдя замуж, приучилась к труду.

Бизнесмен хотел вывезти из РФ чучело «медведя-воина», но попался на границе
Бизнесмен хотел вывезти из РФ чучело «медведя-воина», но попался на границе

Непонятно, зачем нужно ломать статуи, которые никому не мешают, но подобное происходит регулярно по всему миру, а, например, на Украине этот вандализм возвели до уровня государственной идеологии. Так в начале августа в Житомирской области Незалежной снесли памятник Владимиру Ленину, заменив его на писателя Тараса Шевченко. То есть почти заменив: голову вождя пролетариата сняли, водрузив на её место голову поэта, а всё, что ниже шеи, осталось от Ленина.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров