В Чебоксарах 12-летняя школьница сломала статуэтку чувашской Красавицы Плаги
Отломанная статуэтка красавицы Плаги с набережной в Чебоксарах. Обложка © VK / Чувашские говоруньи
В Чебоксарах школьница отломала статуэтку чувашской красавицы от пьедестала на Московской набережной. Полицейские установили личность девочки, её родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД столицы республики.
«По результатам проведённой проверки сотрудники четвёртого городского отдела полиции установили, что статуэтку сломала 12-летняя школьница. В отношении её родителей инспекторы по делам несовершеннолетних составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — проинформировали в ведомстве.
Статуэтку отправили в Санкт-Петербург для реставрации. Фигурку восстановят и вернут на свой пьедестал на набережной.
Шесть небольших статуэток персонажей чувашского эпоса установили к 555-летию Чебоксар в середине сентябре. Прошло всего несколько дней и скульптура красавицы Плаги оказалась сломана. Плаги — главная героиня народной сказки о девушке, которая до свадьбы проводила всё своё время, глядя на собственное отражение в зеркале, но, выйдя замуж, приучилась к труду.
Непонятно, зачем нужно ломать статуи, которые никому не мешают, но подобное происходит регулярно по всему миру, а, например, на Украине этот вандализм возвели до уровня государственной идеологии. Так в начале августа в Житомирской области Незалежной снесли памятник Владимиру Ленину, заменив его на писателя Тараса Шевченко. То есть почти заменив: голову вождя пролетариата сняли, водрузив на её место голову поэта, а всё, что ниже шеи, осталось от Ленина.