В Чебоксарах 12-летняя школьница сломала статуэтку чувашской Красавицы Плаги

В Чебоксарах школьница отломала статуэтку чувашской красавицы от пьедестала на Московской набережной. Полицейские установили личность девочки, её родителей привлекли к административной ответственности, сообщили в пресс-службе МВД столицы республики.

«По результатам проведённой проверки сотрудники четвёртого городского отдела полиции установили, что статуэтку сломала 12-летняя школьница. В отношении её родителей инспекторы по делам несовершеннолетних составили административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по воспитанию несовершеннолетних)», — проинформировали в ведомстве.

Статуэтку отправили в Санкт-Петербург для реставрации. Фигурку восстановят и вернут на свой пьедестал на набережной.

Шесть небольших статуэток персонажей чувашского эпоса установили к 555-летию Чебоксар в середине сентябре. Прошло всего несколько дней и скульптура красавицы Плаги оказалась сломана. Плаги — главная героиня народной сказки о девушке, которая до свадьбы проводила всё своё время, глядя на собственное отражение в зеркале, но, выйдя замуж, приучилась к труду.