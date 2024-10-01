Число погибших при теракте в Яффо выросло до шести, девять человек ранены

Минимум шесть человек были убиты и девять ранены в ходе террористического акта в предместье Тель-Авива Яффо. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные правоохранителей.

«Полиция сообщает, что шесть мирных жителей были убиты, девять ранены в результате террористической атаки со стрельбой в Яффо», — говорится в материале издания.

В нападении участвовали двое террористов. Обоих нейтрализовали правоохранители.