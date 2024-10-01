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1 октября, 18:17

Число погибших при теракте в Яффо выросло до шести, девять человек ранены

Минимум шесть человек были убиты и девять ранены в ходе террористического акта в предместье Тель-Авива Яффо. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на данные правоохранителей.

«Полиция сообщает, что шесть мирных жителей были убиты, девять ранены в результате террористической атаки со стрельбой в Яффо», — говорится в материале издания.

В нападении участвовали двое террористов. Обоих нейтрализовали правоохранители.

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Напомним, о теракте в южном пригороде Тель-Авива стало известно сегодня. Яффо — район на юге города, где проживает смешанное еврейско-арабское население. Изначально было известно о десяти пострадавших и четверых погибших.

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Юрий Лысенко
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