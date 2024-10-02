Бразильцу пришлось прокусить напавшую на него змею, чтобы выжить
Mirror: Житель Бразилии укусил анаконду, чтобы не дать ей убить себя
В Бразилии мужчина прокусил анаконду, чтобы спастись. Об этом сообщает издание Mirror. Друзья помогли пострадавшему выбраться на лодку и отвезли в больницу, где врачи осмотрели его и отпустили домой.
По сообщениям СМИ, бразилец столкнулся с огромной змеюгой во время прогулки у реки. Пресмыкающееся длиной более восьми метров и весом свыше 200 килограммов внезапно напало на него, обвившись вокруг тела. Находясь почти по грудь в воде, мужчина начал бороться с анакондой, но змея сжимала его всё сильнее. Поняв, что шансов на спасение становится всё меньше, он укусил змею. Это сработало — хладнокровное отпустила его.
Ранее Life.ru рассказывал, что четырёхметровый питон чуть не убил женщину в Таиланде. В момент нападения 64-летняя тайка мыла посуду в задней части дома. Пострадавшая почувствовала сильную боль, повернулась и увидела змею. Ей пришлось бороться с огромным питоном на протяжении двух часов, прежде чем её заметили с улицы. Спасатели ворвались внутрь и спасли бедолагу.
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