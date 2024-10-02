Бразильцу пришлось прокусить напавшую на него змею, чтобы выжить

В Бразилии мужчина прокусил анаконду, чтобы спастись. Об этом сообщает издание Mirror. Друзья помогли пострадавшему выбраться на лодку и отвезли в больницу, где врачи осмотрели его и отпустили домой.

По сообщениям СМИ, бразилец столкнулся с огромной змеюгой во время прогулки у реки. Пресмыкающееся длиной более восьми метров и весом свыше 200 килограммов внезапно напало на него, обвившись вокруг тела. Находясь почти по грудь в воде, мужчина начал бороться с анакондой, но змея сжимала его всё сильнее. Поняв, что шансов на спасение становится всё меньше, он укусил змею. Это сработало — хладнокровное отпустила его.