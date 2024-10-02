В КСИР назвали фейком заявления о начале войны между Израилем и Ираном

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что слухи о возможном военном конфликте с Израилем являются вымышленными и распространяются с целью оказания психологического давления на местное население. Об этом сообщает агенство Tasnim.

«Объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком» , — говорится в заявлении КСИР.

Заявление прозвучало на фоне ракетной атаки Ирана по Израилю. Всего по еврейскому государству было выпущено несколько сотен ракет. В Тегеране заявили, что целями атаки были только военные объекты. В МИД страны пригрозили Тель-Авиву, что в случае ответа новый удар будет «сильнее и мощнее».