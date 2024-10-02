Агентство Associated Press внесло изменения в свой материал, удалив абзац, в котором говорилось о возможности разрешения президента США Джо Байдена использовать западное оружие для атак ВСУ на российскую территорию.

В материале СМИ ссылается на источник, который утверждал, что это произойдёт после выборов в стране. До голосования, намеченного на ноябрь, глава Белого дома опасается это делать. Позднее статья была обновлена, а последний абзац, в котором содержалась соответствующая цитата, больше не отображается на сайте.