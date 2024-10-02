Тело экс-министра топлива и энергетики ЛНР Завизенова нашли в Подмосковье

Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова обнаружили в Подмосковье. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно, он покончил с собой. По данным Mash, тело нашёл сын мужчины на территории его загородного дома в Истринском районе. Как уточняет телеграм-канал, Завизенов был в запое полторы недели.