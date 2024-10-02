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1 октября, 23:50

Тело экс-министра топлива и энергетики ЛНР Завизенова нашли в Подмосковье

Константин Завизенов. Обложка © yakutia.info

Константин Завизенов. Обложка © yakutia.info

Тело бывшего министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова обнаружили в Подмосковье. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

Предварительно, он покончил с собой. По данным Mash, тело нашёл сын мужчины на территории его загородного дома в Истринском районе. Как уточняет телеграм-канал, Завизенов был в запое полторы недели.

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Ранее Life.ru рассказывал о гибели владельца квартиры в ЖК «Селигер сити». Мужчина недавно купил квартиру в новостройке и собирался перевезти туда семью. Пока шёл ремонт, жил в Химках, однако в ночь пожара решил остаться в новой жилплощади.

Артур Лапсаков
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