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2 октября, 01:12

Суд разрешил перевезти останки Диего Марадоны в мавзолей в Буэнос-Айресе

Диего Марадона на чемпионате мира по футболу в Мексике. Обложка © ТАСС / Abaca Press / Bevilacqua Giuliano

Диего Марадона на чемпионате мира по футболу в Мексике. Обложка © ТАСС / Abaca Press / Bevilacqua Giuliano

Погребённые на кладбище Белла-Виста останки легенды аргентинского футбола Диего Марадоны перенесут в мавзолей, который возводится в Буэнос-Айресе и будет готов уже в 2025 году. Об этом сообщила местная газета Clarín.

Иск в суд с просьбой провести эксгумацию останков и их транспортировку подали родственники титулованного спортсмена. Так как перенос запрошен по гуманитарным причинам и призван организовать всеобщий доступ к телу чемпиона мира 1986 года для выражения соболезнований, служители Фемиды дали положительный ответ.

«Если перенос останков никаким образом не поставит под угрозу их сохранность, нет оснований для отклонения запроса», — гласит постановление суда.

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Напомним, что иконы аргентинского футбола не стало 25 ноября 2020 года. Причиной смерти чемпиона мира 1986-го стал отёк лёгких на фоне острой сердечной недостаточности. Впрочем, вердикт судмедэкспертов не устроил родных Марадоны, которые обвиняют в произошедшем некомпетентных врачей. Причём речь идёт не о несчастном случае, а о настоящем убийстве, считает сын легендарного спортсмена.

Илья Пушкарев
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