Суд разрешил перевезти останки Диего Марадоны в мавзолей в Буэнос-Айресе

Погребённые на кладбище Белла-Виста останки легенды аргентинского футбола Диего Марадоны перенесут в мавзолей, который возводится в Буэнос-Айресе и будет готов уже в 2025 году. Об этом сообщила местная газета Clarín.

Иск в суд с просьбой провести эксгумацию останков и их транспортировку подали родственники титулованного спортсмена. Так как перенос запрошен по гуманитарным причинам и призван организовать всеобщий доступ к телу чемпиона мира 1986 года для выражения соболезнований, служители Фемиды дали положительный ответ.