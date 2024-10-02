Девушка Миранчука ужаснулась от сервиса в США после покупки кровати и пылесоса

Возлюбленная российского футболиста из «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елена Максимова оказалась недовольна жизнью в Соединённых Штатах. Девушку спортсмена возмутили стоимость и качество товаров, которые выходят из строя сразу после покупки. Накопившиеся жалобы она озвучила в соцсетях.

В ожидании новых телевизоров с космической стоимостью установки Елена поделилась неудачным опытом покупки кровати. Продавец перепутал заказ и едва не прислал паре другую модель, притом что доставка намечалась аж на конец января. Не лучше ситуация обстоит с бытовой техникой, которая ломается после нескольких дней использования.

«Ещё купила нам пылесос… Норм, но зарядка или аккумулятор не пашут… Не заряжается, горит голубая кнопка, и все говорят: «Звоните в сервисную поддержку производителя». Чем мне ещё заняться в будний день, как не чинить пылесос, которому две недели?» — задалась вопросом девушка.