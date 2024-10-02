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2 октября, 04:40

Девушка Миранчука ужаснулась от сервиса в США после покупки кровати и пылесоса

Девушка футболиста Миранчука пожаловалась на качество техники и сервиса в США

Елена Максимова и Алексей Миранчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bamsbams

Елена Максимова и Алексей Миранчук. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / bamsbams

Возлюбленная российского футболиста из «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука Елена Максимова оказалась недовольна жизнью в Соединённых Штатах. Девушку спортсмена возмутили стоимость и качество товаров, которые выходят из строя сразу после покупки. Накопившиеся жалобы она озвучила в соцсетях.

В ожидании новых телевизоров с космической стоимостью установки Елена поделилась неудачным опытом покупки кровати. Продавец перепутал заказ и едва не прислал паре другую модель, притом что доставка намечалась аж на конец января. Не лучше ситуация обстоит с бытовой техникой, которая ломается после нескольких дней использования.

«Ещё купила нам пылесос… Норм, но зарядка или аккумулятор не пашут… Не заряжается, горит голубая кнопка, и все говорят: «Звоните в сервисную поддержку производителя». Чем мне ещё заняться в будний день, как не чинить пылесос, которому две недели?» — задалась вопросом девушка.

Девушка футболиста Миранчука пожаловалась на ужасы жизни в США
Девушка футболиста Миранчука пожаловалась на ужасы жизни в США

Аналогичное заявление ранее сделал бывший российские певец Оскар, который улетел за океан около десяти лет назад. Автор поп-хитов нулевых сообщил, что жить в России гораздо лучше, чем в США. Звезда фактически оказалась на улице и зарабатывает лишь съёмками у мелких блогеров.

Илья Пушкарев
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