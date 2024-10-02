Самолёт президента Бразилии экстренно вернулся в Мехико спустя 5 часов в воздухе
Самолёт с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на борту экстренно сел в Мехико спустя несколько часов после вылета оттуда. Причиной стали технические неполадки воздушного судна, сообщило бразильское правительства.
Экстренная посадка прошла благополучно. В воздухе самолёт пробыл 4 часа 58 минут. В Мексику Лула да Силва прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум.
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