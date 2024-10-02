Самолёт президента Бразилии экстренно вернулся в Мехико спустя 5 часов в воздухе

Самолёт с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на борту экстренно сел в Мехико спустя несколько часов после вылета оттуда. Причиной стали технические неполадки воздушного судна, сообщило бразильское правительства.

Экстренная посадка прошла благополучно. В воздухе самолёт пробыл 4 часа 58 минут. В Мексику Лула да Силва прибыл для участия в церемонии инаугурации нового президента Клаудии Шейнбаум.