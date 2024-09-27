Птицы устроили для Дуды неожиданную ловушку в аэропорту Варшавы

Борт польского лидера Анджея Дуды совершил посадку в аэропорту Варшавы лишь со второй попытки. Экипажу пришлось экстренно прервать первый заход из-за автомобиля на полосе, сообщила местная радиостанция RMF FM.

Транспортное средство принадлежало орнитологу, который оперативно прибыл на ВПП после инцидента со столкновением одного из самолётов с птицей при снижении. Работа специалиста совпала по времени с прибытием президентского борта, что возвращался из Нью-Йорка после участия Дуды в 79-й сессии Генассамблеи ООН.