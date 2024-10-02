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2 октября, 04:23

Неизвестный взрыв на полосе парализовал работу аэропорта в Японии

NHK: Аэропорт Миядзаки отменил все рейсы после взрыва на рулёжной дорожке

Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы после взрыва на одной из рулёжных дорожек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошёл утром 2 октября. Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что видел дым на месте хлопка. Там нашли яму длиной около семи метров и шириной четыре метра. Пострадавших нет.

Взрыв на рулёжной полосе в японском аэропорту Миядзаки. Видео © X / 妖精トロールカバじゃない

Сейчас взлётно-посадочная полоса закрыта, проведена эвакуация персонала аэропорта и пассажиров. На месте работают специалисты.

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Обложка ©

X / 妖精トロールカバじゃない

Артур Лапсаков
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