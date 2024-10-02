Неизвестный взрыв на полосе парализовал работу аэропорта в Японии

Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы после взрыва на одной из рулёжных дорожек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Инцидент произошёл утром 2 октября. Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что видел дым на месте хлопка. Там нашли яму длиной около семи метров и шириной четыре метра. Пострадавших нет.

Взрыв на рулёжной полосе в японском аэропорту Миядзаки. Видео © X / 妖精トロールカバじゃない

Сейчас взлётно-посадочная полоса закрыта, проведена эвакуация персонала аэропорта и пассажиров. На месте работают специалисты.