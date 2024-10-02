Неизвестный взрыв на полосе парализовал работу аэропорта в Японии
NHK: Аэропорт Миядзаки отменил все рейсы после взрыва на рулёжной дорожке
Администрация аэропорта Миядзаки отменила все рейсы после взрыва на одной из рулёжных дорожек. Об этом сообщает телеканал NHK.
Инцидент произошёл утром 2 октября. Сотрудник в диспетчерской вышке подтвердил, что видел дым на месте хлопка. Там нашли яму длиной около семи метров и шириной четыре метра. Пострадавших нет.
Взрыв на рулёжной полосе в японском аэропорту Миядзаки. Видео © X / 妖精トロールカバじゃない
Сейчас взлётно-посадочная полоса закрыта, проведена эвакуация персонала аэропорта и пассажиров. На месте работают специалисты.
Ранее Life.ru рассказывал, как пилоты рейса Тель-Авив — Москва заметили в небе неизвестный шар. Угроза безопасности полёта при этом отсутствовала.
X / 妖精トロールカバじゃない