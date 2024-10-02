В Росгвардии вскрыли хищение 80 млн на закупке оборудования для военных аэродромов

Свою вину в участии в преступной группе, созданной для хищения бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа, признал бывший начальник авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковник Олег Гамаюнов. Его арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Вину в инкриминируемых преступлениях Гамаюнов признал частично», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Согласно версии следствия, офицер входил в состав организованной группы, созданной для хищения бюджетных средств. ОПГ состояла из сотрудников нескольких подразделений центрального аппарата Росгвардии. Они заключали госконтракты на заведомо невыгодных для казны условиях. Например, при поставке оборудования для аэродромов завышение цены составило 79,9 миллиона рублей. Полученные деньги позже члены группы выводили и обналичивали.

Организацию разоблачили силы ГУ СБ Росгвардии при совместной работе с военной контрразведкой ФСБ России, уточнил в своём Telegram глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Полковник может получить наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.