Один из фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину
Фигурант уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов для российской армии признал вину и начал сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.
«Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя необоснованны и голословны … намерений скрываться не имеет … вину признал, сотрудничает со следствием», — сказано в документах.
Источник не уточнил имя признавшегося фигуранта, однако известно, что по делу проходят гендиректор группы компаний "Пикет" Андрей Есипов, начальник службы безопасности Михаил Кальченко, а также финансовый директор Виктория Антонова. Им всем инкриминируют мошеннические действия в особо крупном размере.
Напомним, весной этого года суд заключил под стражу нескольких подозреваемых по делу о поставках некачественных бронежилето для армии России. Позднее в деле появились новые фигуранты. Сообщалось, что фигуранты получили за некачественное снаряжение не менее 2,4 миллиарда рублей. Арестован в том числе и единственный учредитель ГК «Пикет» Андрей Есипов. Позже суд в Москве взял под арест имущество группы компаний «Пикет». Также арест был наложен на имущество супруги Михаила Кальченко.
Life.ru