Один из фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов признал вину

Фигурант уголовного дела о поставках некачественных бронежилетов для российской армии признал вину и начал сотрудничать со следствием. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы.

«Обвиняемый и его защитник-адвокат возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что доводы следователя необоснованны и голословны … намерений скрываться не имеет … вину признал, сотрудничает со следствием», — сказано в документах.