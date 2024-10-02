Минобороны хочет изменить форму офицеров ВМФ России
РБК: Минобороны предложило вернуть пилотки офицерам Военно-морского флота России
В России планируют внести изменения в форму офицеров Военно-морского флота (ВМФ) и вернуть им пилотки. С таким предложением выступило Министерство обороны РФ, сообщает РБК. Соответствующие изменения хотят внести в указ президента «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия».
Также у адмиралов могут появиться парадно-выходные тужурки чёрного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике. Офицеры, мичманы и прапорщики же получат пилотки, которые прекратили выдавать в 2022 году.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна продолжит обеспечивать корабли Военно-морского флота гиперзвуковыми ракетами. Помимо этого Россия также будет улучшать надводные и подводные силы, морскую авиацию, укреплять береговую инфраструктуру, развивать системы разведки, наблюдения и противовоздушной обороны на ближних и дальних рубежах.
Life.ru