Минобороны хочет изменить форму офицеров ВМФ России

В России планируют внести изменения в форму офицеров Военно-морского флота (ВМФ) и вернуть им пилотки. С таким предложением выступило Министерство обороны РФ, сообщает РБК. Соответствующие изменения хотят внести в указ президента «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия».

Также у адмиралов могут появиться парадно-выходные тужурки чёрного цвета с пятипроцентным золочением на воротнике. Офицеры, мичманы и прапорщики же получат пилотки, которые прекратили выдавать в 2022 году.