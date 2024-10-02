22-летняя девушка из Петербурга выпрыгнула от насильника с 6-го этажа и выжила

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела после падения 22-летней девушки из окна 6-го этажа на Заставной улице Санкт-Петербурга. По данным следствия, пострадавшая спаслась через окно после изнасилования в квартире, сообщает Mash на Мойке.

Пострадавшую девушку пытаются унести с места. Фото © Telegram / Mash на Мойке

После того, как девушка выпрыгнула в окно, за ней прибежали несколько парней, которые подняли её и попытались увезти с места происшествия на машине. Троих мужчин в итоге задержали на месте. Все они граждане Кыргызстана, двоим по 22 года и одному 21. Вскоре их отпустили, поскольку те уверяли, что не имеют никого отношения к прыжку.

Задержанный по факту случившегося. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Их пострадавшая соотечественница выжила, но заработала несколько серьёзных травм: несколько повреждений головы, животы, груди и конечностей, закрытая черепно-мозговая травма, перелом правого бедра. Её в шоковом и тяжёлом состоянии поместили в реанимацию.

По данным следствия, она решилась на такой шаг, чтобы спастись от насильника. В итоге было возбуждено два уголовных дела, а главного подозреваемого выловили на той же улице спустя месяц. В ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области подтвердили сведения о задержании подозреваемого и рассказали, что всё произошло в ночь на 2 сентября. Изначально в полицию поступило обращение о том, что с 6-го этажа якобы сбросили девушку. Но позже дела завели пол статьям об изнасиловании и действиях сексуального характера.

«Подготовленные полицией материалы были направлены в следственные органы, которые возбудили уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ. Подозреваемый был задержан оперативниками угрозыска у дома 7 по Заставской улице», – уточнили в полиции.