Россия сорвала ввоз наёмников на Украину, раненых и убитых бойцов вывезли на катерах в Румынию Украина закрыла проезд через КПП «Орловка» на границе с Румынией после удара РФ 2 октября, 07:50 КПП «Орловка» на границе с Румынией. Обложка © Министерство инфраструктуры Украины

Украина временно остановила проезд через пропускной пункт «Орловка», находящийся на границе с Румынией, назвав причиной ночные атаки в этом районе. Сообщение размещено в телеграм-канале украинской таможенной службы.

«В пункте пропуска «Орловка» временно приостановлены пропускные операции. Сейчас в пункте пропуска «Орловка» осуществляются мероприятия по стабилизации функционирования после ночной атаки. Пропускные операции временно приостановлены до 11:00», — уточняется в тексте.

Воителей попросили заранее планировать свой маршрут во избежание очередей на КПП в связи с его закрытием. На таможне пообещали дополнительно сообщить о возобновлении работы пункта пропуска. По данным пророссийского подполья, удар был нанесён по военной технике на паромном терминале. Отсюда со стороны Румынии уже некоторое время завозится военная техника, боеприпасы и ГСМ на территорию Украины и складируется в порт, уточнил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

«По пока неподтвержденным данным, ночью на 2 октября паромы шли не только с военным имуществом, но и с иностранными наёмниками, которые должны были сопровождать накопленную в Паромном терминале технику в подразделения ВСУ. Удары пришлись как раз во время швартовки одного из паромов. Румынская сторона открыла огонь по русским БПЛА но неудачно. В результате взрыва повреждён сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника и была слышна мощная детонация БК», – пишет Лебедев.

По его сведениям, после удара раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами.

Ранее такде сообщалось, что российская армия провела ночную атаку по пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Славянске ДНР. Удар пришёлся на здание гостиницы «Камелот» на трассе между Краматорском и Славянском, где находился личный состав разведывательно-диверсионного подразделения «Кракен». На месте взрыва вспыхнул пожар.

Авторы Татьяна Миссуми