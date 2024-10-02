Россиянин попался с багажником золота на 121 миллион рублей
В Якутии задержали мужчину, который вёз в машине 18 кг золота стоимостью 121 млн
Сотрудники УФСБ России по республике Саха (Якутия) задержали по пути в Якутск водителя, у которого в машине было 18 килограмм золота на сумму 121 млн рублей. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.
Мужчина с полным багажником золота ехал из Магаданской области. Оперативники остановили его на федеральной трассе «Колыма». Сотрудники выяснили, что в машине есть тайник, в котором и хранилось 18 кг драгметалла. Общая стоимость такого груза составляет более 121 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Злоумышленника взяли под стражу, а «солнечный металл» был изъят в доход государства, добавили в региональном ФСБ.
Кстати, ранее цена на золото пробила потолок стоимости тройской унции (около 31 грамма). Теперь одна такая будет стоить до $2595,45. Вместе с золотом вырос ценник и на серебро. Его стоимость поднялась на 0,67% и теперь составляет $30,312 за унцию.
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