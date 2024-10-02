Россиянин попался с багажником золота на 121 миллион рублей

Сотрудники УФСБ России по республике Саха (Якутия) задержали по пути в Якутск водителя, у которого в машине было 18 килограмм золота на сумму 121 млн рублей. Об этом сообщили в региональном главке ведомства.

Мужчина с полным багажником золота ехал из Магаданской области. Оперативники остановили его на федеральной трассе «Колыма». Сотрудники выяснили, что в машине есть тайник, в котором и хранилось 18 кг драгметалла. Общая стоимость такого груза составляет более 121 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный оборот драгоценных металлов». Злоумышленника взяли под стражу, а «солнечный металл» был изъят в доход государства, добавили в региональном ФСБ.