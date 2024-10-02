Президент Грузии не подписала закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды 2 октября, 08:25 Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили не стала ставить свою подпись под законом о запрете ЛГБТ*-пропаганды, однако и правом вето она не воспользовалась. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в администрации грузинского лидера.

«Президент не подписала закон (о запрете ЛГБТ пропаганды — прим. Life.ru). В то же самое время она не накладывала вето на закон. Она просто его не подписала и вернула парламенту. Наше законодательство предусматривает такую процедуру», — рассказала собеседница издания.

Она пояснила, что документ в любом случае может быть подписан, но теперь только спикером парламента.

Напомним, парламент Грузии в третьем, окончательном, чтении принял пакет законопроектов «О защите семейных ценностей и несовершеннолетних» и исходящие поправки. Они предполагают запрет на пропаганду ЛГБТ* и смены пола. Президент Грузии Саломе Зурабишвили не раз выступала против документа.

* Организация признана экстремистской и запрещена в России.

Авторы Татьяна Миссуми