Умер актёр из «Крепкого орешка 2» и «Боя с тенью» Джон Эймос

Американский актёр Джон Эймос ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Как рассказал в соцсетях его сын Кей Си Эймос, артист скончался в Лос-Анджелесе ещё 21 августа по естественным причинам.

«Он прожил хорошую жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся актёрских работах на телевидении и в кино», — отметил Кей Си.

Джон Эймос приобрёл известность благодаря участию в сериалах и фильмах, в числе которых «Добрые времена», «Крутой Уокер», «Поездка в Америку», «Крепкий Орешек 2» и «Доктор Дулиттл 3». Он также снимался и в российском кино, в частности в картинах «Личный номер» и «Бой с тенью». Кроме того, Эймос пользовался популярностью как бродвейский актёр и занимался музыкой, а в 2009 году у него вышел альбом под названием «Invisible Boy» («Невидимый Мальчик»).