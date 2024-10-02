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2 октября, 08:17

Умер актёр из «Крепкого орешка 2» и «Боя с тенью» Джон Эймос

Американский актёр Джон Эймос умер на 85-м году жизни

Джон Эймос. Фото © kino-teatr.ru

Джон Эймос. Фото © kino-teatr.ru

Американский актёр Джон Эймос ушёл из жизни в возрасте 84 лет. Как рассказал в соцсетях его сын Кей Си Эймос, артист скончался в Лос-Анджелесе ещё 21 августа по естественным причинам.

«Он прожил хорошую жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся актёрских работах на телевидении и в кино», — отметил Кей Си.

Джон Эймос приобрёл известность благодаря участию в сериалах и фильмах, в числе которых «Добрые времена», «Крутой Уокер», «Поездка в Америку», «Крепкий Орешек 2» и «Доктор Дулиттл 3». Он также снимался и в российском кино, в частности в картинах «Личный номер» и «Бой с тенью». Кроме того, Эймос пользовался популярностью как бродвейский актёр и занимался музыкой, а в 2009 году у него вышел альбом под названием «Invisible Boy» («Невидимый Мальчик»).

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Ранее не стало актрисы Мэгги Смит, воплотившей на экране книжный образ персонажа Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере. Она появлялась во всех фильмах франшизы. Британская артистка в 1989 году также удостоилась почётного титула «дамы».

Владимир Озеров
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