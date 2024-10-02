Забитая татуировками дама в «костюме Евы» залила краской памятник Т-34 в Барнауле

В Барнауле женщина, на которой из одежды были одни лишь кроссовки, забралась на памятник Т-34 времён Великой Отечественной войны, чтобы покрасить его красной краской. Об этом пишет SHOT.

Вандалку достают с танка. Видео © Telegram / SHOT

24-летняя девушка, решившая заодно продемонстрировать свои многочисленные татуировки на весь Барнаул, залезла 28 сентября на памятник, чтобы распылить на него красную краску. Её «художества» заметили проходившие рядом сотрудники полиции.

Вся удаль в голосе исчезла, как только «уличная художница» развернулась лицом к подошедшим. Эксгибиционистка, набравшись вновь смелости, потребовала принести ей одежду, однако возмутившиеся её наглостью сотрудники немедля стащили её с постамента.

В итоге в её отношении возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Повреждение расположенных на территории Российской Федерации памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны». Теперь женщине грозит штраф от 2 до 5 млн рублей, либо тюремное заключение на срок до 5 лет.