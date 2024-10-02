Россияне поверили фейку и массово бросились опустошать поля фермера у него на глазах

Фермер из Якутска едва не лишился урожая из-за фейка о бесплатной раздаче капусты и прочих овощей в WhatsApp*. Люди массово накинулись на его поля, собирая всё, что попадалось им на глаза. Подробностями случившегося мужчина поделился в беседе с 360.ru.

Он рассказал, что неизвестная женщина опубликовала в мессенджере видео о том, что на полях можно якобы бесплатно собрать овощи. Откуда она взяла эту информацию, фермер не знает. Но люди клюнули на наживку и кинулись собирать урожай.

«Похитили капусту, картошку, морковь. Брали всё, что на глаза им попадалось. Не могу сказать точно, [сколько именно вынесли]. Тут пока не выкопаешь всё, не сможешь определить точно. Но у меня ещё и инструменты пропали, сетки новые капустные», — рассказал пострадавший.

Всё безобразие происходило прямо на глазах фермера. Он пытался остановить наглецов, однако в ответ они либо игнорировали его, либо огрызались: что, мол, жалко капусты? Остановить похитителей мужчине не удалось, поскольку площадь поля очень большая. Он заявил, что людей не остановили ни закрытие заборы, ни предупреждения со стороны работников поля.

«Им говорят, что нельзя, но им всё равно, не реагируют никак. Но я думаю, это глупость. Некоторых получалось выгонять. Но таких малая часть была. Хорошо, что основная масса урожая уже была собрана. Там оставалась малая часть, которую надо было собрать», — поделился деталями мужчина.

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