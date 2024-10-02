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2 октября, 09:30

В России разоблачили схему Зеленского по краже денег ВСУ чужими руками

Политолог Перенджиев: Зеленский с помощью Умерова крадёт деньги из бюджета ВСУ

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров будет занимать свою должность до тех пор, пока не перестанет делиться украденными из бюджета ВСУ деньгами с Владимиром Зеленским. Таким мнением поделился военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24.

«Главная задача Умерова — это обеспечение войск. Если у руководства страны появятся вопросы к обеспечению ВСУ, либо Умерова заподозрят в том, что он в одиночку крадёт деньги, которые выделяются на снабжение украинской армии, то он очень быстро будет снят с должности», — отметил Перенджиев.

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По словам эксперта, Умеров на данный момент полностью устраивает украинского лидера и западных партнёров, которые также причастны к этой масштабной коррупционной схеме. По факту Зеленский руками главы оборонного ведомства ворует деньги. Эксперт считает, что такая ситуация устраивает хозяев киевского режима, и они ещё очень долго продержат Умерова на высоком посту.

Ранее Life.ru писал, что Рустем Умеров подал прошение об увольнении трёх своих заместителей и госсекретаря. Он объяснил кадровые перестановки тем, что «все процессы в ВСУ должны быть чёткими и контролируемыми. Любые внешние или внутренние попытки повлиять на них недопустимы». О том, кого он возьмёт в команду вместо них, глава МО пообещал сообщить позже.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Алёна Зиновьева
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