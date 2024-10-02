В России разоблачили схему Зеленского по краже денег ВСУ чужими руками

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров будет занимать свою должность до тех пор, пока не перестанет делиться украденными из бюджета ВСУ деньгами с Владимиром Зеленским. Таким мнением поделился военный политолог Александр Перенджиев в беседе с Инфо24.

«Главная задача Умерова — это обеспечение войск. Если у руководства страны появятся вопросы к обеспечению ВСУ, либо Умерова заподозрят в том, что он в одиночку крадёт деньги, которые выделяются на снабжение украинской армии, то он очень быстро будет снят с должности», — отметил Перенджиев.

По словам эксперта, Умеров на данный момент полностью устраивает украинского лидера и западных партнёров, которые также причастны к этой масштабной коррупционной схеме. По факту Зеленский руками главы оборонного ведомства ворует деньги. Эксперт считает, что такая ситуация устраивает хозяев киевского режима, и они ещё очень долго продержат Умерова на высоком посту.