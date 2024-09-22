«Ждём, пока дадут разрешение»: Умеров проболтался о марионеточной сущности Киева
Умеров признался, что Украина согласовывает с Западом планы боевых операций
Глава МО Украины Рустем Умеров. Обложка © Telegram / Міністерство оборони України
Украинское военное командование согласовывает с зарубежными партнёрами Киева детали всех операций ВСУ, будь то наступление, контрудар или оборона. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр обороны Незалежной Рустем Умеров.
«Мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнёры были в курсе этого», — признался глава ведомства.
Особое внимание уделяется вопросам применения западного оружия, акцентировал Умеров. Киев не смеет использовать поставленное военное имущество, пока не получит «добро» от его владельца.
«Если надо получить парламентское соглашение или министерства обороны, это их внутренний вопрос, ждём, пока дадут разрешение», — проговорился министр.
А тем временем попытки Владимира Зеленского склонить США и Британию к легализации дальнобойных ударов вглубь России потерпели крах. Не исключено, что на фоне неудач политик решится на побег со своими ближайшими приспешниками, прихватив деньжат.