«Ждём, пока дадут разрешение»: Умеров проболтался о марионеточной сущности Киева

Украинское военное командование согласовывает с зарубежными партнёрами Киева детали всех операций ВСУ, будь то наступление, контрудар или оборона. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил министр обороны Незалежной Рустем Умеров.

«Мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши партнёры были в курсе этого», — признался глава ведомства.

Особое внимание уделяется вопросам применения западного оружия, акцентировал Умеров. Киев не смеет использовать поставленное военное имущество, пока не получит «добро» от его владельца.