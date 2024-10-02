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2 октября, 09:21

Учитель ОБЖ с ружьём «устроил» переполох в московской школе

SHOТ: Мужчину с ружьём заметили в московской школе в Свиблово

Мужчину с ружьём заметили в московской школе. На место вызвали экстренные службы.

По данным SHOТ, одна из учениц увидела взрослого вооружённого человека в чёрном, который поднимался по лестнице школы в Свиблово и скрылся в неизвестном направлении. Девочка сначала написала об этом в чат с одноклассниками, а те уже разослали родителям. У всех началась паника.

Прибывшие полицейские разоблачили вооружённого «преступника» — им оказался учитель ОБЖ. Он нёс макет ружья в класс.

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Ранее Life.ru публиковал ролик, на котором бесстрашная преподавательница отбилась от бывшего студента, пытавшегося зарезать её прямо в колледже в ХМАО. Так он решил отомстить ей за двойки. Женщина смогла отбиться, очевидцы вытолкали неадеквата из кабинета. Его уже задержали. К счастью, никто не пострадал. Полиция проводит проверку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmitry Markov152

Александра Мышляева
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