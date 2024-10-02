Учитель ОБЖ с ружьём «устроил» переполох в московской школе

Мужчину с ружьём заметили в московской школе. На место вызвали экстренные службы.

По данным SHOТ, одна из учениц увидела взрослого вооружённого человека в чёрном, который поднимался по лестнице школы в Свиблово и скрылся в неизвестном направлении. Девочка сначала написала об этом в чат с одноклассниками, а те уже разослали родителям. У всех началась паника.

Прибывшие полицейские разоблачили вооружённого «преступника» — им оказался учитель ОБЖ. Он нёс макет ружья в класс.